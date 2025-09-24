Las Chivas de Guadalajara consiguieron una victoria de oro la noche del martes en la visita de Necaxa al Estadio Akron, con la cual siguen en la pelea por meterse a los lugares del Play In, pero la mejor noticia fueron las actuaciones de sus tres canteranos, quienes marcaron gol: Armando González, Santiago Sandoval y Samir Inda.

El Rebaño Sagrado no tenía margen de error y por ello el cumplieron con las expectativas ante unos Rayos inoperantes. Sobre el final del duelo se dio el debut del joven volante Samir Inda, quien marcó un golazo desde fuera del área que fue celebrado por toda la plantilla y los aficionados que se dieron cita en el inmueble.

Sin embargo, uno de los comentaristas más americanistas de la televisión mexicana como Ricardo Puig, de ESPN, comparó a Inda con exjugadores rojiblancos como Sergio Ávila o Erick Torres, quienes tuvieron sus primeras apariciones exitosas con Chivas, pero nunca terminaron por consolidarse.

“Hay que ir con calma, también, porque pasa mucho en Guadalajara no nos vayan a querer vender… hay que ir pian pinito. De repente me caen en la mente el Gauchito Ávila, Cubo Torres, el Chatón Enríquez, Carlos Fierro, la lista es larguísima”, fue parte de lo que comentó Ricardo Puig en medio de una burlona sonrisa en Futbol Picante de ESPN.

Hugo Sánchez celebra el golazo de Samir Inda

Por su parte, en la misma emisión Hugo Sánchez celebró el gol del juvenil mexicano de Guadalajara que con tan solo 18 años ya puso muestra de su gran talento en un partido que seguramente nunca olvidará.

“Hay atrevimiento y todos los jugadores jóvenes que tienen la oportunidad de mostrarse y se atreven, están cohibidos, pero se nota que entran con desparpajo y eso gusta cuando vemos a jugadores jóvenes mexicanos con ese atrevimiento”, fue lo que explicó el pentapichichi.