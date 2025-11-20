En Chivas el Apertura 2025 no terminó y ya se piensa en el Clausura 2026 debido a que como equipo grande ya debe estar preparado para los retos importantes. Gabriel Milito no solo prepara el equipo para el cruce por Cuarto de Final de la Liguilla, sino que además ya piensa en la plantilla para el próximo torneo, ya que señalan que tendría pensado Samir Inda se sume como una importante opción en la pretemporada Rebaño Sagrado. ¿Segundo refuerzo en Chivas?

Es un hecho que la directiva rojiblanca ya tiene preparada la lista de jugadores que seguirán, que están en dudas, que se van, que llegan y que podrían llegar. Ricardo Marín no solo regresa, sino que además se queda, mientras que Daniel Ríos es uno de los futbolistas a los que se le buscará acomodo. A su vez, se sabe muy bien que la línea defensiva se va a reforzar y se escuchan tres nombres: Eduardo Águila, Daniel Aceves y Antonio Briseño.

En medio de este contexto, Gabriel Milito prepara de la mejor manera al plantel de Chivas para enfrentar a Cruz Azul por los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2025. De cara al duelo contra la Máquina el entrenador argentino decidió contar con Samir Inda el primer tras acabar su participación con Tapatío.

Samir Inda entrena con el primer equipo de Chivas tras acabar su participación con Tapatío. (Foto: IMAGO7)

Por otro lado, Jesús Bernal detalló que no sería extraño que el entrenador argentino ya lo tenga como una clara opción para la próxima temporada con Chivas. “No creo que se sume a la convocatoria, pero seguro lo tiene ahí ante cualquier contingencia que pudiera surgir en la Liguilla. Esto me dice, tranquilamente, que para el próximo torneo pudiera estar peleando en primera división otra vez desde la pretemporada. Tal como lo hizo en este actual certamen”, analizó el periodista de ESPN en su canal de YouTube.

Los números de Samir Inda en el Apertura 2025

En el Apertura 2025 con Tapatío, Samir Inda logró sumar solamente 353 minutos de juego en seis partidos, mientras que en la Sub-21 solamente jugó ’63 en un solo partido. Cabe destacar que en Chivas debutó en aquel recordado partido ante Necaxa en el que terminó marcando de larga distancia un golazo y solo le bastaron seis minutos con el Rebaño Sagrado.