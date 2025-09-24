Las Chivas del Guadalajara lograron una importante victoria ayer por la noche luego de imponerse por 3-1 ante Necaxa. El equipo de Gabriel Milito sumó importantes puntos para quedar a tiro de los puestos de clasificación al Play-in.

Por otro lado, Samir Inda fue uno de los grandes protagonistas de la noche con un golazo de larga distancia para poner el tercer gol. Tras el partido Gabriel Milito confirmó bajas para el juego contra Puebla, mientras que Fernando Gago se enfadó con la prensa rojiblanca cuando le consultaron sobre su salida del equipo.

Chivas 3-1 Club Necaxa: resumen la victoria del Guadalajara

Santiago Sandoval anoto un golaz

Como decíamos Chivas logró una victoria importante en la noche de ayer luego de superar por 3-1 a Necaxa y escalar momentáneamente a la undécima posición de la tabla. Armando González anotó el primero, Santiago Sandoval definió exquisitamente para poner el 2-0 parcial y Samir Inda tuvo un debut soñado con un golazo desde fuera del área. Cristian Calderón realizó un polémico festejo con Fernando Gago luego de descontar.

Samir Inda debutó con golazo en Chivas

Samir Inda y un debut soñado. (Foto: IMAGO7)

Por la baja de Rubén el Oso González, Gabriel Milito decidió convocar a Samir Inda quien ingresó en el segundo tiempo para dar garantías al momento de defender. A su vez, apareció a minutos para el final el canterano dio tranquilidad al equipo con un golazo desde fuera del área.

Gabriel Milito confirmó bajas para Chivas vs. Puebla

Gabriel Milito habló de las bajas para el juego contra Puebla. (Foto: IMAGO7)

Luego de la victoria de Chivas ante Necaxa, Gabriel Milito se hizo cargo de la conferencia de prensa en la que confirmó las bajas de Érick Gutiérrez y Roberto Alvarado ante Puebla. “El Oso va a estar recuperado porque ya cumplió con su fecha de suspensión. El tema del Piojo, no. Guti, yo creo que va a estar más no para este partido, sino para el siguiente (Pumas)“, expresó.

Fernando Gago molesto post Chivas vs. Necaxa

Fernando Gago volvió al Estadio Akron. (Foto: IMAGO7)

Luego de la victoria de Chivas, Fernando Gago tuvo que tomar el micrófono para hablar sobre la derrota en el Estadio Akron. Allí volvieron las preguntas sobre su salida y el entrenador argentino se volvió a molestar. “No me corresponde hablar de eso. Fueron situaciones que ya las aclaré, las dije muy claras de cómo fueron todo en todo momento. Ya está, ya es un tema pasado”, expresó.