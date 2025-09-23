Chivas por fin se sacudió la mala racha y consiguió otro triunfo en el Apertura 2025 tras doblegar al Necaxa en la jornada 10; sin embargo, la pésima primera mitad de semestre ha complicado el panorama rojiblanco de cara a la Liguilla.

Sin embargo, el canterano del Guadalajara, Santiago Sandoval, quien se lució con un gol frente a los Hidrocálidos, levantó la voz y lanzó una petición a la afición rojiblanca, ya que aseguró que el mejor momento del Rebaño está por llegar.

“Siempre lo más importante es el resultado. Se ve el esfuerzo y la entrega de cada compañero, de cada jugador y ahí está el resultado. Pedirle a la afición que calma, se van a dar los resultados de aquí en adelante, así que con paciencia y trabajando con humildad.

“Obviamente los resultados no nos han ayudado, pero nadie ve el esfuerzo de todos los compañeros en cada entrenamiento, en cada jugada. Aquí se reflejó un poco de lo que hemos trabajado”, declaró el canterano a Amazon Prime.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Puebla?

El siguiente compromiso del Guadalajara en el Apertura 2025 se llevará a cabo el próximo viernes 26 de septiembre en la cancha del Estadio Cuauhtémoc cuando el Rebaño visite al Puebla, compromiso que está pactado a disputarse en punto de las 21 horas, tiempo del centro de México.