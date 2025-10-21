Chivas por fin ha encontrado a su centro delantero estelar para el futuro en la figura de Armando González; sin embargo, la falta de gol ha sido un problema histórico en el redil, por lo que la directiva ha recurrido a muchos fichajes para poder encontrar al atacante ideal para el conjunto tapatío.

Es por eso que en una dinámica realizada en redes sociales, el delantero de la Selección Mexicana y el Milan, Santiago Giménez, respondió a comentarios y preguntas de aficionados, en donde se le cuestionó sobre la posibilidad de jugar algún día en el Guadalajara.

Sin embargo, el Bebote dejó en claro que no es posible el poder participar en la escuadra del chiverío debido a que no es considerado mexicano por nacimiento, ya que se le considera naturalizado debido a que nació en Argentina y es hijo de padres de aquel país.

“¿Jugarías en las Chivas? Para empezar, ni sé si puedo jugar en Chivas. Por lo que me han dicho, no puedo porque necesito o haber nacido en México o que mis papás hayan nacido en México. Y pues no, ninguna de las dos”, respondió en una transmisión en redes sociales.

¿Por qué Santi Giménez juega en la Selección Mexicana si nació en Argentina?

La realidad es que el Bebote salió del país sudamericano a los tres años de edad por seguir a su padre en su aventura como futbolista profesional en México, por lo que el Chaco, al recibir la naturalización en el 2013, su hijo obtuvo la doble nacionalidad, pese a no ser mexicano de nacimiento.