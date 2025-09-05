Lamine Yamal deslumbró al mundo del futbol por su gran calidad como jugador pese a su juventud. Sin embargo, también genera mucha repercusión por su accionar fuera de las canchas. El español suele dar la nota con sus declaraciones altivas, además de situaciones como su reciente amorío con la argentina Nicky Nicole.

Justamente un compatriota de la artista fue quien criticó a Yamal por falta de humildad. Recientemente hizo declaraciones sobre el Balón de Oro que fueron señaladas como un dardo para Lionel Messi, aunque el actual jugador del Barcelona siempre demostró una completa admiración hacia su colega. No obstante, a Oscar Ruggeri no le gustaron.

“Tiene que bajar los humos. Él y el padre, el padre primero de todo ubicarse y no meterse. ¿Ustedes vieron al papá de Messi aparecer? El chico dijo una barbaridad. Le tienen que enseñar. Es un buen jugador pero esas cosas le hacen mal“, sostuvo el Cabezón en el programa F90 de ESPN Argentina.

El campeón del mundo en México 1986 fue director técnico del Club Deportivo Guadalajara entre 2001 y 2002. Además, dirigió la Club América en 2004. Ruggeri se caracteriza por sus declaraciones altisonantes y consideraciones tajantes respecto a la actualidad en el mundo del futbol. Lamine Yamal no escapó a sus opiniones.

Oscar Ruggeri ponderó el poder económico de Chivas durante la negociación con Gabriel Milito

Cuando Chivas buscaba director técnico para suceder a Gerardo Espinoza, Gabriel Milito comenzó a estar en el radar. Sin embargo, Boca Juniors también tenía que contratar un DT luego de que despidieran a Fernando Gago. En aquella oportunidad, Oscar Ruggeri, que mantuvo un contrato con el Guadalajara, afirmó que no había manera de competir con el poder económico del Rebaño Sagrado.