Para Oribe Peralta la relación con Chivas fue sumamente complicada durante su carrera como futbolista profesional, ya que se suscitaron múltiples situaciones durante varios años que parecía le jugaban en contra; sin embargo, tras su retiro el Cepillo analizó lo que vivió y aseguró sentirse tranquilo por el cómo sucedieron las cosas.

El atacante está promocionando su libro Mi once ideal, en donde reveló varias situaciones que vivió desde su infancia y que le marcaban el camino al Rebaño Sagrado, aunque con situaciones desagradables como que no le agradó del todo el ser refuerzo del Rebaño en la Copa Libertadores del 2005 o unas pruebas de seis meses en las que no se quedó en la institución.

“Pues como una experiencia que me dejó grandes aprendizajes porque la del Jalisco (campo de su natal La Partida), me hizo soñar, me hizo querer más, me hizo darme cuenta que era lo que realmente quería. Después, lo de Esperanzas de Toulon y pude haber dicho ‘no quiero, quiero ir con la Selección’, pero también era una oportunidad de representar a un equipo mexicano en una Copa Libertadores y que fue una experiencia inolvidable, una alegría muy grande.

“La circunstancia de no haberme quedado cuando corrieron a Oscar Ruggeri, pasaron muchas cosas en el transcurso de que lo corren, me lesiono y muchas cosas. Eran cosas que no dependían de mí”, recordó en entrevista con Rebaño Pasión.

El Hermoso recordó su paso por el Guadalajara tras su polémico fichaje desde las Águilas, en donde él tenía el deseo de jugar regularmente; sin embargo, los entrenadores no le brindaron el voto de confianza pese a sus intentos, dejándole la consciencia tranquila por su deseo de ayudar al equipo en todo momento.

“La decisión de pasar de América a Chivas, la tomé así como veía porque quería una revancha, estaban todos los momentos previos y creo que el no haber participado, esa continuidad que yo quería, la verdad me reconcilié conmigo, porque era frustrante no poder jugar, hacía todo lo que estaba en mi para ser tomado en cuenta y si no me tomaban en cuenta, no era cuestión mía.

“Muchos podrán decir: ‘tenías la oportunidad de irte y hacer otras cosas’, pero yo quería hacer las cosas bien, estar ahí, firmé para eso, para jugar. No conozco un jugador en el mundo que vaya y firme un contrato para no jugar. Creo que fueron circunstancias que la vida me tenía presentadas. Renegar no me servía de nada, así fue la cosa y estoy tranquilo, porque cada paso que di ha sido consciente y ha sido para conseguir cosas importantes”, concluyó.

