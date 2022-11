En Chivas no hay cabida para todos los jugadores, sino que están tratando de quedarse con los mejores prospectos, aunque tengan que prescindir de jugadores surgidos de su propia cantera o inclusive que sean hijos de leyendas, por lo que ahora le tocó salir al vástago de un excapitán y campeón con el Guadalajara.

El proyecto que está encabezando Fernando Hierro en el interior del Guadalajara consiste en que los mejores talentos de las fuerzas básicas puedan arribar al primer equipo para nutrirlo e inclusive después de un tiempo en Primera División puedan emigrar al futbol de Europa, aunque es lógico que no todos los jugadores de cantera lo consigan.

Es por eso que ahora el hijo de Carlos Salcido, quien porta el mismo nombre, ha abandonado el redil según confirmó el reportero de TUDN Erick López, quien no dio más detalles al respecto; sin embargo, el mediocampista no tuvo mucha actividad en el 2022 con la Sub 20, ya que solamente jugó 5 partidos, acumulando únicamente 154 minutos en total, por lo que continuará su carrera en algún otro club.

Hasta el momento, en el redil solamente permanecen los hijos de Paulo César Tilón Chávez, Mateo Chávez, quien inclusive ya está teniendo actividad en el Tapatío de Liga de Expansión y Armando González, homónimo a su padre que jugó en el Rebaño en la década de los años 90. Además de Salcido, otro jugador que recientemente salió del club fue Christo Vela, hijo de Alejandro y sobrino de Carlos Vela.

¿En qué consistirá la pretemporada de Chivas?

Tras presentar exámenes médicos, los jugadores del Rebaño entrenarán en Verde Valle hasta el 19 del mismo mes para posteriormente, el 20 disputar un partido amistoso. Del 21 al 27 realizarán trabajos en Barra de Navidad. El 1 de diciembre sostendrán su segundo duelo amistoso, para después emprender el viaje a España para una gira con partidos contra Getafe y Athletic de Bilbao el 8 y 11 de diciembre, para regresar y participar en la Copa Sky.

