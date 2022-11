Portar la playera de Chivas y estar a la altura de la exigencia del club más importante de México no es una tarea sencilla que tarde o temprano todos resienten, tal y como le sucedió a una leyenda rojiblanca que resultó campeón en el Apertura 2006 en el que reconoció que se reciben muchos golpes anímicos, situación que se pudo evitar si hubiera sabido cuándo salir del club.

“Amo a Chivas, respeto esos colores, es la institución que me dejó ser futbolista profesional, pero siempre he dicho que Chivas es como una mujer guapa que te trata mal y con la que quieres seguir con ella. Hay otras no son tan guapas, que te podrían tratar mejor y uno no acepta”, declaró Héctor Reynoso en entrevista con Ramón Morales a su canal de YouTube.

El Sansón no titubeó en asegurar que la decisión más difícil de su carrera fue hacer todos los sacrificios posibles para mantenerse con la casaca rojiblanca, pese a los débiles planteles que armaba la directiva, ya que inclusive recibió propuestas de Sudamérica por el nivel mostrado en Copa Libertadores.

“El haberme quedado en Chivas, por el amor que le tenía a Chivas, pero hubo un tiempo en el que debí haber salido para poder ser más valorado, para no exponerme en planteles en el que yo era el que daba la cara, al que criticaban. Tuve ofertas importantes, me hablaron para ir a Tigres, para ir al extranjero por la Libertadores que hacíamos, me llegaron a hablar clubes brasileños o argentinos”, puntualizó.

Asignatura pendiente como rojiblanco

“Me hubiera gustado quedar otra vez campeón. Me hubiera gustado, estuve ahí y me hubiera gustado levantar la de la Copa Libertadores. Esa fue la asignatura pendiente, dejamos todo en la cancha, pero fue mejor el rival (Inter de Porto Alegre)”, concluyó Héctor Reynoso.

