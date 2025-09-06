Por su grandeza y capacidad abarcativa en el futbol mexicano, el Club Deportivo Guadalajara cuenta con gran cantidad de jugadores que vistieron su playera a lo largo de la historia. Además, muchos de los que no llegaron a jugar en Chivas estuvieron cerca de hacerlo, como sucede en el caso de Ismael Íñiguez.

Cuando era parte de las fuerzas básicas de Morelia, el ahora exfutbolista participó de una visoría en la perla tapatía, pero finalmente se quedó con los Monarcas. En el podcast El Reportero, con Yosgart Gutiérrez, Íñiguez relató cómo fue aquel acercamiento a Chivas que no se concretó.

Ismael Íñiguez dejó ver su amor por Chivas como aficionado

En medio del relato, Ismael Íñiguez admitió que tenía ídolos en Chivas. “Era aficionado, en su momento, por la cercanía de Chivas. De chiquito decía ‘gol del gusano Nápoles’, que andaba de goleador. El Gabi García también tuvo buena época ahí en Chivas”, comentó con sinceridad, aunque no era muy fanático.

“Eran mis ídolos en ese momento de Chivas. Yo, como aficionado, hoy te puedo decir como que nunca fui tan apasionado al fútbol como aficionado”, reconoció Íñiguez. Sin embargo, se suma a la larga lista de futbolistas que no jugaron en el Guadalajara, pero sí le iban al Rebaño Sagrado.