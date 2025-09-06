A una semana del Clásico Nacional, Chivas llega con más dudas que certezas en lo numérico. El equipo ocupa los últimos lugares de la tabla y apenas suma una victoria en las primeras seis jornadas. Sin embargo, Gabriel Milito no se muestra derrotado ni mucho menos: el entrenador argentino sigue convencido de que el trabajo dará resultados y ya activó lo que podría ser su mejor estrategia para el duelo en el Estadio Azteca: tocar el orgullo y la fibra interna de sus futbolistas.

El entrenador rojiblanco se presentó en su última conferencia de prensa con un discurso firme, casi desafiante, en el que dejó claro que no está dispuesto a rendirse. “El futbol te pone a prueba todo el tiempo, cuando vas bien y cuando vas mal. Tengo claro que las crisis se superan y para eso se necesita de la fortaleza. En ese sentido no nos vamos a entregar, hasta el final. Ni yo como conductor, ni los jugadores que son los que siguen la propuesta”, advirtió.

Lejos de refugiarse en excusas, Milito eligió respaldar a sus jugadores públicamente. Lo hizo con énfasis, incluso con orgullo por lo que ve en cada entrenamiento y en cada partido, aunque los resultados aún no lo reflejen. “No estoy acá para buscar excusas, simplemente defender a los jugadores, porque se dejan la vida en cada partido. Ustedes no tienen ni idea lo que sufren con las derrotas. No les da igual ganar o perder. Yo tengo que levantarlos y seguir confiando en ellos porque hacen muchas cosas buenas”, aseguró.

El mensaje también incluyó un compromiso personal: seguir con este grupo hasta las últimas consecuencias. “Internamente estamos muy fuerte y muy unidos. No tenemos dudas de que es el camino y hay que seguir. El día que yo no sienta que el equipo me representa, que no compite, que no da lo mejor en cada entrenamiento, ese es el fin de ciclo. Mientras no vea eso, voy hasta el final. Con estos jugadores voy hasta el final”, enfatizó el técnico.

Gabriel Milito y la previa del Clásico Nacional ante América

Más allá del análisis táctico, Milito espera que su equipo pueda plasmar esa convicción con un buen resultado en el Azteca: “Vamos a llegar a jugar contra un gran equipo, en su campo, ya veremos de qué manera, con qué jugadores iniciamos, pero sí iremos a jugar con la valentía y la convicción que hay que tener de visitante contra un rival como América. Con temores, con dudas, es imposible ganar. Tenemos que ser nosotros aunque seamos visitantes”, concluyó.