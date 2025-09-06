Las Chivas de Guadalajara volaron este viernes rumbo a Estados Unidos, para el amistoso que tendrán el domingo ante León. El Rebaño Sagrado intentará aprovechar el receso por fecha FIFA para recuperar confianza y probar variantes antes de lo que será el Clásico Nacional ante América, en el Estadio Azteca, por la Jornada 8 del Apertura 2025.

Roberto Alvarado habló sobre las críticas en Chivas

El nivel de Roberto Alvarado no ha sido el mismo en los últimos meses y por eso el Piojo pasó de ser uno de los favoritos de la afición, a recibir abucheos por parte del Estadio Akron. “Siempre va a haber críticas. Realmente no me lo tomo personal, siempre trato de aceptar cuando estoy mal, cuando no estoy en buen momento. Tratando de mejorar en lo que me hace falta y tratando de dar mi cien por ciento”, dijo el futbolista rojiblanco mientras concentra con la Selección Mexicana.

Diego Covarrubias, la sorpresa de Chivas vs. León

Diego Covarrubias viajó con el primer equipo de Chivas (Imago7)

Ante tantas bajas por respectivas convocatorias a Selección Mexicana, el entrenador Gabriel Milito decidió convocar al juvenil Diego Covarrubias para el amistoso frente a León en Estados Unidos. Se trata de un mediocampista de corte más defensivo, que tiene 18 años y actualmente venía siendo suplente en el Sub-21 de Pepe Meléndez. Antes, destacó con el Sub-19 de Sergio Pinto, donde compartió con Santiago Sandoval, ahora parte del primer equipo y con Robinho Romero, la otra sorpresa en la nómina para enfrentar a la Fiera.

Luis Romo se quedó en Guadalajara

Quien tendrá descanso de partidos será el mediocampista Luis Romo, uno de los referentes que tiene la plantilla: en su caso jugó todos los minutos de todos los encuentros en este semestre. “Con el objetivo de que llegue en óptimas condiciones al duelo ante América, se decidió que no viajara para dosificar su trabajo ante la carga de partidos acumulada”, explicó el comunicado oficial.

Importante victoria para Chivas Femenil

Por la jornada 10 del Apertura 2025, Chivas Femenil obtuvo una importante victoria por 2-1 en su visita a León. El Rebaño se impuso gracias a los goles de Alicia Cervantes y Joselyn De La Rosa. Las dirigidas por Antonio Contreras se ubican ahora en el 7° lugar de la tabla de posiciones, por lo que volvieron a ingresar en puestos de Liguilla. Su próximo rival será nada menos que el América.