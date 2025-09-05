El triunfo por 1-2 del primer equipo femenil del Club Deportivo Guadalajara ante León llegó como aire fresco en medio del peor momento del año. Las dirigidas por Antonio Contreras solo habían ganado un partido en los anteriores 6 disputados. En esta oportunidad, Alicia Cervantes y Joselyn de la Rosa marcaron los goles visitantes.

La apertura del marcador llegó a través de Licha. Sobre el minuto 22 del primer tiempo, la delantera definió con potencia al primer poste cuando no parecía tener ángulo para la definición. Sin embargo, el balón impactó el travesaño y no hubo nada para hacer para la portera rival.

Sin embargo, solo unos instantes después se dio el empate de León. Con una defensa descompensada, las locales desbordaron por banda derecha. Luciana Riefkohl fue la encargada de finiquitar la situación con un simple toque frente a la portería de Blanca Félix.

El cambio de golpes llevó a que el primer tiempo finalizara empatado. Fue por eso que Chivas salió al complemento a buscar el triunfo, aunque no generaba juego elaborado ni parecía tener claro el libreto del encuentro. Más allá del análisis futbolístico, para el Rebaño Sagrado fue muy valioso volver al triunfo en medio de un mal momento.

Joselyn de la Rosa le dio un valioso triunfo a Chivas Femenil sobre León

El gol de Joselyn de la Rosa al minuto 29 del segundo tiempo no fue uno más. Además de haber servido para conseguir los 3 puntos, la ex León le dio un envión de confianza a Chivas Femenil que venía en un mal momento. Luego de un centro al área y una serie de rechazos, de la Rosa definió con potencia con pierna derecha desde el borde del área.