Las Chivas de Guadalajara Femenil no viven su mejor momento en el Torneo Apertura 2025, luego de sumar un nuevo descalabro en casa frente a Tigres de la UANL con un contundente 4-2. Por tal motivo buscarán iniciar con el pie derecho el mes de septiembre con el duelo del viernes ante León.

El Rebaño Sagrado se juega gran parte de sus aspiraciones en la campaña en este mes patrio, donde empezarán su actitud el viernes visitando a León que está un punto por encima de las rojiblancas con 15 unidades. Otra de las malas noticias es que las dirigidas por Antonio Contreras se ubican en el puesto 10 de la tabla general.

Después de visitar a las Esmeraldas se meterán a la cancha del América en el Clásico Nacional el domingo 14 de septiembre a las 12:00 del día en la Jornada 11. Para la Fecha 12 le harán los honores a Tijuana en el Estadio Akron, manteniendo su nuevo horario que es a las 11:00 del día.

Contreras tiene mucha presión con el Rebaño. Foto: Imago7/ Manlio Contreras

Y cerrando el mes de septiembre visitarán Sinaloa para jugar con Mazatlán el 30 del mes a las 19:00 horas, tiempo del centro de México. Guadalajara está a seis puntos de las primeras cuatro del torneo, pues Toluca cuenta con 20 unidades compartiendo puesto con Pachuca, por lo que es fundamental sumar buenos resultados en estos cuatro juegos.

Alicia Cervantes sigue en la pelea por el título de goleo

Aunque Alicia Cervantes se ubica con cinco anotaciones en la tabla de goleo del Apertura 2025, es una realidad que cuenta con la contundencia para pelear hasta el final por el título de máxima romperredes.

Por el momento Charly Corral de Pachuca tiene 10 tantos y es la puntera, pero en el futbol femenil un partido puede bastar para acercarse al liderato y Licha vive un buen momento a nivel individual, pese a las complicaciones colectivas que ha acusado el Rebaño.