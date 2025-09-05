Las Chivas de Guadalajara Femenil jugarán su partido de la Jornada 10 dentro del Torneo Apertura 2025 ante León, viviendo un presente muy distinto al que se imaginaban al inicio de la campaña. Con Antonio Contreras al mando, han venido a la baja, luego de sumar tres triunfos en el mismo número de juegos al arranque del certamen.

El Rebaño Sagrado no solo ha dejado mucho que desear en su funcionamiento colectivo, también en cuanto a los resultados esperados por toda la afición y la directiva, que decidió darle continuidad a un proyecto que dejó buenas sensaciones el torneo pasado llegando hasta las semifinales.

Sin embargo, en este Apertura 2025 Chivas Femenil carga con una losa muy pesada, pues de los seis partidos más recientes, únicamente han ganado uno, el cual se dio frente a Atlas en el Clásico Tapatío, además de que la solidez defensiva que mostraron la temporada anterior ha estado lejos de cumplir con las expectativas.

Chivas tiene cuatro victorias en el torneo. Foto: Imago7/ Hugo Ramírez

El torneo pasado, Guadalajara recibió 14 goles en toda la campaña regular y ahora ya suman 10 en contra, por lo que tampoco han logrado ser esa muralla. En tanto que a la ofensiva apenas han marcado 12 goles, una cifra muy baja para estar ubicado en los primeros lugares del certamen y se colocan en la décima posición con 14 puntos.

Chivas Femenil no vence a los favoritos al título

El Rebaño tiene cuatro triunfos, dos empates y tres derrotas. De sus victorias ninguna se registra contra clubes que sean favoritos al título, pues han derrotado a San Luis, Querétaro, Juárez y Atlas, mientras que contra Rayadas y Tigres, empataron y perdieron, respectivamente.

Sus otras derrotas se dieron visitado a Santos Laguna y a Toluca, dos rivales que por historia siempre se le habían facilitado a las rojiblancas, pero es un hecho que no viven un buen momento, con muchos altibajos en los partidos y una falta de creatividad de tres cuadros de cancha hacia el frente que ha generado dudas con Antonio Contreras.