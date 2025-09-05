El primer equipo femenil del Club Deportivo Guadalajara no vive un buen momento en el Apertura 2025. De los últimos 6 partidos, las dirigidas por Antonio Contreras solo pudieron ganar uno. En ese sentido, Denise Castro platicó con ChivasTV y reveló que la mentalidad del equipo se centra en seguir trabajando.

“La mentalidad que tenemos, ahora que no se nos dio el resultado que queríamos, es que hay que seguir adelante y aprender de nuestros errores. Seguir adelante porque todavía falta León y muchos más partidos donde vamos a poder sacar los resultados”, afirmó.

Chivas Femenil tiene la chance de volver a sumar de a 3 este viernes por la noche, con el partido ante León que comenzará a las 19 horas del centro de México. La última derrota para el Rebaño Sagrado fue dolorosa, ya que Tigres UANL se retiró al entretiempo con un marcador a favor de 0-3. El resultado final fue de 2-4.

Denise Castro llegó a Chivas Femenil en el último mercado y vive un proceso de adaptación

“Para mí ha sido un proceso de adaptación y todos los minutos que he podido ganar lo he tomado muy bien. Sí, comencé primero a ganar minutos poco a poco y la verdad lo tomé para aprovechar todos los minutos que me dan para poder seguir creciendo como jugadora y aportar al equipo. Gracias a Dios que se me dio estar de titular estos últimos partidos”, consideró Denise Castro.

“Cuando llegué aquí tenía en mi mente que estoy para aportar y aprender de grandes jugadoras con las que puedo compartir la cancha. Ha sido un proceso de adaptación para mí y sí estoy aprendiendo de cada una. Con Licha (Alicia Cervantes) sé adaptarme muy bien en los movimientos hacia el ataque. Carol (Jaramillo) es muy buena en crear jugadas. Siento que aprendo de ellas, ellas también aprenden de mí y trato de meter lo mejor a la ofensiva”, agregó.