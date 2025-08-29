De los últimos 15 puntos disputados, Chivas Femenil sumó 5, por debajo de las expectativas del Rebaño Sagrado. En la previa a un encuentro importante contra Tigres UANL, Blanca Félix, una de las referentes del equipo platicó sobre el momento que vive el equipo, además de lo que será el duelo contra las felinas.

“Es cierto que venimos de menos a más y que todavía hay aspectos para mejorar y trabajar. Se está trabajando el tema de mejorar la línea defensiva y meter goles. Siento que también se nos ha estado complicando el tema de marcar, pero se está trabajando“, admitió la portera.

No obstante, antes había destacado la capacidad del equipo de recuperarse: “El equipo está trabajando y buscando la mejor versión, entonces vamos por esa línea y ojalá podamos cerrar el torneo de la mejor manera. Rescato mucho la resiliencia, el trabajo“.

“Reconozco que es un equipo que trabaja muchísimo en los entrenamientos, es un equipo muy comprometido y con esa disposición de mejorar y trabajar. Yo rescato mucho esa parte del grupo. No da nada por perdido y siempre busca un resultado positivo hasta el final”, agregó Félix en diálogo con ChivasTV.

Blanca Félix reconoce que el partido contra Tigres será difícil para Chivas Femenil

“El duelo contra Tigres va a estar complicado como lo son todos. Tenemos la ventaja de que estamos en casa, con nuestra gente y en nuestra fortaleza. Estoy segura que vamos a salir a proponer, buscar resultado y a quedarnos con un triunfo, con buenas sensaciones”, afirmó Blanca Félix.

“Sabemos que va a ser difícil por lo que es Tigres, por cómo son los partidos. Este rival es muy competitivo, tanto en lo colectivo como en lo individual. Somos conscientes de eso, pero también de que somos un equipo que está en casa y que cuando trabajamos en conjunto podemos sacar cosas muy positivas y estoy segura que les vamos a hacer partido”, concluyó sobre el juego de este sábado.