Ayer por la noche Chivas Femenil no pudo pasar del empate ante Rayadas de Monterrey por el Apertura 2025. Tras lo sucedido en el Estadio Akron repasamos cómo quedaron Alicia Cervantes y Adriana Iturbide en la tabla de goleo de la Liga MX.

El equipo de Antonio Contreras necesitaba volver a ganar para comenzar a asegurarse puestos importantes en la tabla de posiciones. Especialmente para mantener la moral en alto luego de haber superado por 2-0 a Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío.

Ayer por la noche Chivas Femenil volvió a decepcionar debido a que no pudo marcar la diferencia ante un rival candidato al título. Sin embargo, Adriana Iturbide logró anotar el único el empate para que el Guadalajara rescatara un punto.

¿Cómo quedaron Adriana Iturbide y Alicia Cervantes en la tabla de goleo?

Luego de lo sucedido en el Estadio Akron, la tabla de goleo tiene como única líder a Charlyn Corral con 9 dianas para Pachuca. Por su parte, Alicia Cervantes es 11° con cinco tantos, mientras que Adriana Iturbide es 67° con un gol.

¿Cómo marcha Chivas Femenil en la tabla de posiciones?

Tras el empate en uno contra Rayadas de Monterrey, Chivas Femenil se ubica en la séptima posición con 14 puntos. El equipo rojiblanco se encuentra a siete unidades de América, club que es líder en la fase regular.