Lo decepcionante que ha sido la segunda etapa de Javier Hernández en las Chivas de Guadalajara no pasará desapercibido, por lo que no se descarta que en breve se informe acerca de su futuro y todo indica que estará colgando los botines para seguir con su vida fuera del futbol.

Chicharito Hernández volvió al Rebaño Sagrado en enero del 2024 y se esperaba que fuera una solución a la ofensiva, pero la realidad es que siempre se quedó lejos de las expectativas, ya que apenas suma dos anotaciones en Liga MX y una más en la Concachampions.

Por tal motivo, algunos reportes de W Deportes indican que Hernández Balcázar analiza retirarse del futbol: “De acuerdo a fuentes cercanas a Chicharo consultadas por W Deportes, en el entorno del futbolista ya se habla del adiós de las canchas del máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana. Para sus amigos y familiares, está claro que el futbol ya no es prioridad #1 de Javier Hernández, que tiene otros negocios y otras metas, tanto de su vida en redes, como de su vida personal, donde por ejemplo, no puede ver a sus hijos tan seguido”.

Chicharito no ha logrado jugar en este semestre. Foto: Imago7/ Óscar Meza

“El mismo Chicharito ya ha hablado de la posibilidad de decir adiós a las canchas y con sus lesiones y unas Chivas en crisis, la posibilidad de que anuncie pronto su retiro, crece cada día más. Hernández tiene ya 37 años y su accionar en el campo, cuando ha estado sano, ha dejado mucho que desear. De los 32 partidos en los que ha tenido minutos, solo ha podido jugar uno completo”, fue parte de lo que publicó el medio antes citado.

Chicharito podría retirarse sin volver a jugar con Chivas

Otra de las versiones que ha circulado en los días recientes es que Chicharito Hernández tiene pocas opciones de jugar con Gabriel Milito como técnico, ya que apenas lo ha visto en dos partidos de Pretemporada.

Cabe recordar que el atacante se lesionó en un juego contra Atlante y a partir de ese momento no ha vuelto a entrar en acción, razón por la que ha pasado a ser una cuarta opción en el ataque del Rebaño, por lo que luce muy complicado que lo utilice en algún momento, sobretodo por el mal momento que también vive Chivas.