Chivas Femenil logró una victoria agónica y épica frente a Pumas luego de haber ganado por 4-3 por la jornada 14 del Apertura 2025. Por otro lado, de lo que nadie habla es del brutal puñetazo que recibió Alicia Cervantes de Wendy Toledo para marcar el gol de cabeza en el último minuto.

Desde que el equipo de Antonio Contreras superó a América el equipo rojiblanco no para de sumar de a tres. Desde que se quedaron con el Clásico Nacional, el Guadalajara superó a Tijuana y Mazatlán con la mínima diferencia posible.

Ayer esta racha de tres victorias consecutivas de Chivas Femenil estuvo al borde del colapso porque se fue al descanso perdiendo 2-0 y en un momento lo remontó para volver a estar abajo en el marcador por 3-2. Sin embargo, Viridiana Salazar logró anotar el empate, pero Alicia Cervantes apareció en el último minuto para anotar el 4-3 final para el Guadalajara.

Licha Cervantes recibió duro golpe de Wendy Toledo. (Foto: IMAGO7)

Por otro lado, de lo que nadie habla es de la victoria rojiblanca es la brutal piña que recibió Licha Cervantes cuando anticipo a una Heidi González, exjugadora de América, que llegó tarde y le dio de lleno con sus puños en el rostro. La buena noticia es que si fallaba era penal para el Rebaño Sagrado.

¿Cuál es el próximo rival de Chivas en el Apertura 2025?

El próximo rival de Chivas en el Apertura 2025 de la Liga MX será ante Puebla en el Estadio Akron por la jornada 14. El juego se llevará adelante post fecha FIFA el próximo domingo 18 de octubre a las 11:05 del Centro de México, por lo que solamente se podrá ver en Amazon Prime en México.