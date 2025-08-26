En el Estadio Akron, Chivas Femenil logró empatar con Rayadas de Monterrey en los últimos instantes del partido que se jugó en el marco de la jornada 8 del Apertura 2025. El resultado de 1 a 1 se dio por los goles de Lucía García a los 7 minutos, para las visitantes, y de Adriana Iturbide en los 43 minutos del complemento.

La igualdad sobre el final fue importante no solo para sumar un punto, sino también para evitar que un rival directo haya sumado de a 3. En caso de haber perdido, Monterrey ahora tendría 18 puntos y Chivas 13, pero con el empate la diferencia es de solo 2 unidades.

Tras la octava jornada del Apertura 2025, Chivas Femenil se mantiene entre los eventuales clasificados a los playoffs. (Captura ligafemenil.mx)

El gol de la Boyi Iturbide en los estertores del encuentro significó un golpe duro para Rayadas, ya que les impidió la posibilidad de ascender hasta la tercera colocación. El hecho de que solo hayan sumado un punto las dejó en la quinta posición, cerca de la séptima del Rebaño Sagrado.

En caso de que se dé un triunfo de Pumas UNAM, Monterrey bajará un puesto más y quedará pegado con Chivas Femenil. De esta manera, el encuentro que se disputó en el Estadio Akron este martes a la noche se trató de un juego entre 2 rivales directos y contendientes a avanzar de fase.

Puebla y Mazatlán son los peores equipos en el Apertura 2025 de la Liga MX Femenil

Dos equipos que están prácticamente descartados de los playoffs del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil son Puebla y Mazatlán. Hasta el momento, ninguno de los combinados pudo lograr un triunfo y solo acumulan una unidad cada uno. La Franja ya disputó 8 encuentros, mientras que las Cañoneras deben 2 y llevan 6 partidos jugados.