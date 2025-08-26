Las Chivas de Guadalajara Femenil tienen una gran oportunidad de demostrar para qué están hechas con uno de los partidos más complicados de la campaña regular, cuando le hagan los honores a Rayadas de Monterrey esta noche en la cancha del Estadio Akron por la Jornada 8 del Apertura 2025.

El Rebaño Sagrado jugará uno de los duelos más importantes en casa frente uno de los rivales que siempre están listas para pelear por el campeonato. La noticia de último momento es que no podrán contar con Araceli Torres por lesión, una de las jugadoras que anteriormente era titular indiscutible, pero de extraña manera no ha tenido minutos en los que va del certamen.

“Araceli Torres no podrá ser considerada en esta ocasión, ya que presentó molestias en el cuádriceps derecho durante el entrenamiento de ayer y se decidió que no incluirla en esta convocatoria para que realice trabajo de recuperación y que pueda estar de vuelta lo antes posible”, fue parte de lo que publicó el portal oficial de Chivas Femenil al mismo tiempo que dieron a conocer a las convocadas para este encuentro.

Araceli Torres no ha debutado en este torneo con Chivas Femenil. Foto: Imago7/Andrés Sepúlveda

Blanca Félix

Celeste Espino

Damaris Godínez

Kinberly Guzmán

Isabela Esquivias

Natalia Villarreal

Casandra Montero

Daniela Delgado

Joselyn De la Rosa

Yamile Franco

Amalia López

Carolina Jaramillo

Gabriela Valenzuela

Ivonne González

Montserrat Hernández

Joseline Montoya

Dana Sandoval

Viridiana Salazar

Denise Castro

Adriana Iturbide

Alicia Cervantes

Chivas Femenil se ubica en la séptima posición de la tabla general

Las rojiblancas acumulan cuatro triunfos en lo que va de la temporada, un empate y dos derrotas. Pero de los últimos cuatro juegos únicamente han triunfado en uno que fue hace un par de semanas cuando vencieron al Atlas en el Clásico Tapatío. Cuentan con 13 unidades y después de medirse a Monterrey también recibirán a Tigres de la UANL.