Adriana Iturbide se convirtió en la heroína de Chivas Femenil durante el duelo de la jornada 8 del Apertura 2025 contra Rayadas al anotar el gol que valió el agónico empate, por lo que un viejo conocido del Rebaño, Antonio Spinelli, demostró que sigue al pendiente del conjunto rojiblanco.

El exentrenador del Guadalajara comandó el primer equipo rojiblanco durante el Apertura 2023 y parte del Clausura 2024, en donde en total dirigió 33 partidos con saldo de 20 triunfos, 8 empates y 5 derrotas; sin embargo, Nelly Simón sorprendió con su destitución para darle paso a Joaquín Moreno.

“Respeto, compromiso, solidaridad, compañerismo y sobre todo resiliencia ante la adversidad. La de los goles importantes, la Doctora del Gol“, escribió el Tano Espinelli en su cuenta de Instagram, en donde etiquetó a la delantera rojiblanca.

La realidad es que poco a poco, Boyi Iturbide ha ido perdiendo protagonismo en Chivas Femenil, por lo que su participación ha sido cada vez más esporádica, por lo que el torneo anterior en donde solo jugó 276 minutos y actualmente solo tiene 122 con Antonio Contreras en el banquillo.

¿Cuántos goles tiene Adriana Iturbide con Chivas Femenil?

La Doctora del Gol sigue dando pasos firmes en los libros de historia del Guadalajara, ya que acumula 32 anotaciones con la camiseta rojiblanca, instalándose a un gol de empatar a Rubí Soto como la tercera mejor romperredes de la historia del chiverío femenil, detrás de Licha Cervantes (con 147) y de Caro Jaramillo (con 55).

¿Cuándo jugará Chivas Femenil vs. Tigres en el Apertura 2025?

El torneo local no tendrá descanso, por lo que el Guadalajara ya está listo para encarar su próximo compromiso correspondiente a la jornada 9 del Apertura 2025, en donde se enfrentará a Tigres el próximo domingo 31 de agosto a las 11:07 horas, tiempo de México.