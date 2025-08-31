El primer equipo femenil del Club Deportivo Guadalajara no está atravesando un buen momento en el Apertura 2025 de la Liga MX Femenil. De los últimos 18 puntos que disputó solo obtuvo 5. El último disgusto que sufrió fue la derrota sin atenuantes por 2-4 frente a Tigres UANL.
Tras la dura caída padecida en el Estadio Akron, Carolina Jaramillo platicó en Amazon Prime y dejó un sincero análisis, donde marcó la diferencia en el rendimiento del equipo entre el primer tiempo y el segundo. En la etapa inicial recibió 3 goles, mientras que en el complemento anotó 2 y solo le marcaron uno.
“En el primer tiempo tuvimos varios errores que nos costaron los goles. Me quedo con el segundo tiempo, con la actitud de todas. A pesar de ir perdiendo, siempre tuvimos esa actitud de ir hacia adelante y la verdad que me quedo con el segundo tiempo”, se sinceró la jugadora rojiblanca.
“Nos falta concretar más. Tuvimos varias oportunidades. Creo que si hubiéramos concretado una en el primer tiempo nos hubiéramos ido con otra sensación. No se dio, pero te digo, yo me voy con la actitud del segundo tiempo“, agregó Jaramillo a pie de cancha.
Carolina Jaramillo destacó el apoyo de los aficionados de Chivas
Ante la consulta sobre la respuesta del público ante la derrota, Carolina Jaramillo valoró la actitud de los aficionados. “Creo que se nota cuando nosotros demostramos la actitud, cuando nos entregamos. La gente también se mete dentro del campo y, la verdad, es bonito que nos agradezcan de esta forma y nosotros vamos a seguir de esa manera“, consideró.
Además, la futbolista de 31 años hizo referencia al próximo partido que debe disputar Chivas Femenil, que será de visitante contra León el viernes a partir de las 19 horas del centro de México. “Hay que darle vuelta a la página, ver en qué nos equivocamos, corregirlo y trabajar para el siguiente partido”, sostuvo.