El Guadalajara esta tarde necesitaba quedarse con los tres puntos, pero no pudo ante el nivel de Tigres UANL tras caer por 4-2. Tras una nueva derrota en el Estadio Akron conoce cómo se encuentran las chingonas en la tabla general de posiciones de la Liga MX. ¿Se queda sin Liguilla?

El equipo de Antonio Contreras llegaba a este partido con cuatro puntos embolsados, por lo que la moral de las rojiblancas estaba en alza. Especialmente porque había superado a Atlas por 2-0, mientras que ante Rayadas de Monterrey rescató un empate.

Esta tarde en el Estadio Akron lo poco que se pudo construir en las últimas semanas derrumbó debido a que Chivas Femenil ya se iba goleada al descanso por 3-0 ante Tigres. En el segundo tiempo apareció el descuento de Casandra Montero y Kimberly Guzmán, pero la visita nuevamente amplió la ventaja.

Chivas Femenil perdió ante Tigres. (Foto: IMAGO7)

¿Cómo quedó Chivas Femenil en la tabla de posiciones de la Liga MX?

Tras la derrota contra Tigres, Chivas Femenil se encuentra momentáneamente en la novena posición con 14 puntos, por lo que se encuentra fuera de la Liguilla. Cabe destacar que las dirigidas por Antonio Contreras pueden caer más en la tabla de posiciones si da una victoria de Atlético de San Luis ante Puebla.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas Femenil?

Chivas Femenil volverá a tener acción en la Liga MX cuando enfrente el próximo viernes 5 de septiembre a las 19:00 del Centro de México ante León en el Estadio Nou Camp de Guanajuato. Cabe destacar que es un duelo directo para lograr la clasificación debido a que la Fiera se ubican en la octava posición.