Las Chivas de Guadalajara pasan por un momento muy difícil en lo futbolístico. El Rebaño Sagrado perdió como local ante Cruz Azul por la Jornada 7 del Apertura 2025, en un trámite que resultó similar al de encuentros anteriores: dominio rojiblanco, falta de efectividad y vulnerabilidad defensiva que le permite golpear al rival.

Hay muchas opiniones divididas respecto al trabajo que lleva a cabo Gabriel Milito como timonel rojiblanco: por un lado, un sector de la afición está cansada de los malos resultados y de algunas decisiones del entrenador argentino. Por otro, están quienes le reconocen un estilo de juego atractivo y que se ha llevado bien a cabo más allá de la posición en la tabla.

Sin embargo, el hecho de sumar cuatro derrotas en seis partidos acabó por colmar la paciencia de un grupo de aficionados, que a la salida del Estadio Akron increparon a directivos. Mariano Varela y Jesús Sánchez fueron los destinatarios de las críticas y los reclamos que se agolpaban detrás de las vallas.

Mariano Varela lleva largos años en la institución y ha ocupado cargos clave como Secretario Técnico, Coordinador Deportivo, Gerente Deportivo y actualmente es Director de Futbol Institucional. Por su parte, el Chapo Sánchez se retiró hace poco y pasó a ocupar el rol de Delegado Deportivo.

¿Cuándo vuelve a jugar Chivas?

El Rebaño Sagrado intentará redoblar esfuerzos en este receso por fecha FIFA y verá actividad el próximo domingo 7 de septiembre para enfrentar a León en un amistoso que se disputará en el SeatGeek Stadium, a las 15 horas, tiempo del centro de México. Por su parte, el siguiente compromiso oficial será nada menos que ante América el próximo 14 de septiembre.