Las críticas contra Gabriel Milito se acrecientan tras la derrota del Club Deportivo Guadalajara con Cruz Azul. En 18 puntos disputados por el Apertura 2025, Chivas solo consiguió 4 y el argentino está en el ojo de la tormenta. Antes de la caída contra la Máquina Cementera, Ricardo La Volpe argumentó que el Mariscal debía cambiar algunas cosas al llegar al futbol mexicano.

En la conferencia de prensa posterior a la caída, Milito le respondió al ex DT de la Selección Mexicana: “He escuchado a muchos entrenadores. A Ricardo La Volpe, por ejemplo, compatriota al que le tengo un respeto tremendo por lo que sabe de futbol, también lo he escuchado hablar de trabajar. Que Ricardo sepa que trabajamos mucho. Lo voy a seguir respetando y escuchando porque aprendo de él”.

Además, el Mariscal se refirió a quienes opinan con el resultado puesto, mientras que él debe tomar decisiones en la previa a los partidos. Justamente, uno de los personajes que quisieron indicarle cómo hacer su trabajo fue el Bigotón. El ahora comentarista televisivo manifestó que, si no tiene los jugadores indicados, debía cambiar la línea de 3 defensores con la que siempre acostumbró jugar Milito.

“Dependiendo de los jugadores que tienes, características de los jugadores, haces el sistema. No estás en una selección, donde yo elijo, convoco y ya tengo cómo voy a jugar. Acá se tiene que adaptar“, comentó La Volpe en su momento en su podcast, Lavolpismo.

Gabriel Milito siente el apoyo de dirigentes y jugadores de Chivas

“Creo que este grupo de jugadores, el cuerpo técnico, los dirigentes y nuestra gente, el hincha, no merece estar pasando este momento. Pero la realidad es la que es. Tenemos que seguir luchando como lo hacemos siempre. Hay que quebrar esta dinámica. Estoy convencido que va a cambiar“, comentó Gabriel Milito en la conferencia de prensa.

“No solo me duele perder. Me duele que el equipo se brinda al máximo, compite impresionantemente bien, pero, por una cosa o por otra, nos meten goles o nos cuesta meter gol“, manifestó el entrenador rojiblanco. “Lo único que les pido es que sigan luchando (a los jugadores)”, añadió.