Chivas viene de lograr una importante victoria luego de haber superado por 2-0 a Puebla en el Estadio Cuauhtémoc. Tras lo sucedido el último fin de semana ante la Franja, Ricardo La Volpe advierte a Gabriel Milito por la forma de juego decidió tomar el Rebaño Sagrado al señalar que si regala la posesión contra otro tipo de rivales pierde.

El campo de juego del equipo poblano estaba horrible, por lo que el Guadalajara decidió jugar al pelotazo y estar ordenado en el fondo para no sufrir. Especialmente porque en menos de 20 minutos lograron sacar una diferencia de dos goles para transitar el segundo tiempo con tranquilidad y regulando la carga de los jugadores.

Tras lo sucedido en el Estadio Cuauhtémoc, Ricardo La Volpe, exentrenador de Chivas y Selección Mexicana, señaló que no le gustó el partido del Gudalajara. “Cerrar el juego no es regalarle toda la iniciativa al rival. Te sale bien, pero hay veces que te puede salir mal. Si estoy bien, te estoy presionando bien, te estoy atacando bien, porque fueron 30 35 minutos, ¿por qué me tengo que tirar a atrás?”, expresó el reconocido técnico en su canal de YouTube.

Y agregó: “En el primer tiempo puedo ir a disputar el título o la Liguilla. En el segundo tiempo me demostraste que sos un equipo más chiquito, con que no tenes jugadores con qué seguir atacando. Regalaste la salida, le regalaste la pelota, sacaste el resultado. A lo que voy esto es una táctica que vas a hacer? Si la pelota que le regalaste a Puebla, se la regalas a Toluca, se la regalas a Tigres, se la regalas a un Monterrey o se la regalas a un Cruz Azul creo que perdes. Me convence en el sentido de que ‘seguimos sumando sea como sea’”.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas en el Apertura 2025?

Chivas volverá a tener acción en el Apertura 2025 el próximo domingo cuando enfrente a Pumas por la jornada 12 en CU. El duelo en el territorio mexicano se podrá ver por televisión abierta, ya que se transmitirá desde las 19:00 por Canal 9, TUDN y VIX Premium.