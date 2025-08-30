Con un cartel importante dentro del futbol mexicano, Luis Romo no está cumpliendo las expectativas que hay sobre él en el Club Deportivo Guadalajara. Desde la llegada de Gabriel Milito, el ex Cruz Azul comenzó a jugar de defensor, lo que no le sentó cómodo, ya que cometió varios errores.

Por su bajo rendimiento, Romo dejó de ser considerado para la Selección Mexicana. Sin embargo, en el microciclo que finalizó el pasado jueves, el nacido en Ahome volvió a entrenar con el Tri, junto a 4 compañeros de Chivas. Allí, Javier Aguirre intentó despertar a Romo respecto a la gran oportunidad que tiene y está desaprovechando por su bajo nivel.

Desde su llegada a Chivas, Luis Romo perdió terreno en la Selección Mexicana. (Getty)

En un video de su canal de Youtube, el periodista Alejandro Ramírez reveló que el director técnico del combinado nacional esbozó un regaño para Luis Romo. El Vasco busca que el jugador sea consciente de la chance que tiene de ser mundialista en el próximo año.

Si él sigue en un con un desempeño pobre con la playera del Guadalajara, tiene grandes chances de perderse la próxima gran cita. Cualquier jugador que sea parte de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 conseguiría un hito especial, no solo por el hecho de convertirse en mundialista, sino también porque se jugará, en parte, en territorio azteca.

Luis Romo reconoció errores propios en la actual temporada de Chivas

En una conferencia de prensa que concedió el 20 de agosto, Luis Romo reconoció que cometió errores en defensa. “Al final del día no estamos siendo certeros en ofensiva y en defensiva hemos cometido errores, yo en lo personal. Tenemos que insistir, tenemos una idea clara, un rumbo”, admitió.

Aunque fue perjudicado por los cambios de posición a los que lo sometió Gabriel Milito en Chivas, y así lo reconoció Javier Aguirre según la información del citado periodista, los fallos propios de Romo fueron evidentes. “He intentado arriesgar lo menos posible, nunca voy a perder mi esencia que es jugar, pero también hay que saber leer el momento del partido”, consideró.