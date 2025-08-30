La rivalidad entre el Club Deportivo Guadalajara y el Club América es la más importante del futbol mexicano. Es por eso que se suelen dar ciertas situaciones entre personalidades identificadas con un equipo o con el otro. En esta oportunidad se dio un intercambio entre un aficionado de Chivas y Miguel Layún.

En su cuenta de TikTok, el exjugador del conjunto azulcrema relató un cruce verbal que tuvo con el chivahermano. Pese a que lo narró con aires victoriosos, el futbolista que también fue parte de la Selección Mexicana se llevó una lección por parte del simpatizante rojiblanco.

“Iba caminando en un centro comercial y me gritan ‘arriba las Chivas‘. Me parece muy bien que apoyen a sus equipos. Estos se quieren hacer los graciosos, porque además se escondió y le dije: ‘no te escondas, no pasa nada, ¿o qué, te da pena que no ganen títulos?‘”, comenzó Layún.

Luego, el americanista reveló cuál fue la contestación del chivahermano, y pese a que él respondió con ironía, en sus palabras hubo un reconocimiento al beneplácito que existe con el América. “Me dijo: ‘nosotros no compramos títulos‘, muy digno, y se llevó su respectiva respuesta que fue: ‘porque no les alcanza'”, sostuvo.

Chivas visitará al América en la jornada 8 del Apertura 2025

Después de la fecha FIFA, el Guadalajara deberá visitar al América en Ciudad de México, más precisamente el 13 de septiembre. Para Gabriel Milito será una prueba muy importante, ya que se tratará del segundo partido de una seguidilla muy exigente, que comienza con el choque contra Cruz Azul de este sábado.