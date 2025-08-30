Aunque en Chivas no estuvo a la altura de lo que esperaban los aficionados, Ricardo Marín se muestra como un delantero efectivo desde su llegada al Puebla. El delantero de 27 años marcó su tercer gol en la presente temporada, ante una de sus víctimas favoritas como lo son los Rayados de Monterrey.

Por la jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga MX, el ‘4K’ culminó una gran jugada de Emiliano Gómez para poner en ventaja a la Franja. Sin embargo, luego los Rayados dieron vuelta el marcador y se llevaron del Estadio Cuauhtémoc una cómoda victoria por 4-2.

Marín ya le había anotado a Rayados en tres ocasiones, todas como jugador de Chivas.

Gol de Ricardo Marín a Monterrey (1-2 en Apertura 2023)

Gol de Ricardo Marín a Monterrey (2-0 en Clausura 2024)

Gol de Ricardo Marín a Monterrey (1-1 en Apertura 2024)