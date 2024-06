La Selección Mexicana tiene una dura parada el próximo domingo cuando enfrente a Ecuador por la jornada tres del Grupo B de la Copa América 2024. En medio de esto exreferente de América estalló por la falta de minutos para el Piojo Alvarado en el Tri de Jaime Lozano.

A lo largo de los últimos partidos tanto la afición como la prensa especializada no paró de pedir más minutos para el atacante del Rebaño Sagrado en el conjunto nacional. Es claro que el Chino Huerta y Uriel Antuna no han dado la talla cuando han visto minutos, mientras que el jugador del Guadalajara miró todo el partido desde la banca.

Es más, luego de la derrota ante Venezuela, el Doctor García señaló que no usan al Piojo Alvarado. “Tienes a Alvarado y no lo metes. Tienes a Alexis Vega y lo pones en una posición incómoda. No está tomando buenas decisiones el entrenador. Más allá de que la materia prima no sobra, no sobra talento, la planeación está muy equivocada”, expresó el analista en TV Azteca Digital.

Miguel Layún pide al Piojo en la Selección Mexicana. (Foto: Imago7)

Al igual que el exjugador de Pumas, Miguel Layún, exreferente de América, estalló también marcó la falta de minutos del extremo rojiblanco. “No podemos enjuiciar a un solo futbolista. Queremos un futbol asociativo ¿dónde está un Piojo Alvarado que es un futbolista que juega por la banda pero que interioriza?”, expresó el exfutbolsita en TUDN cuando se analizaba las declaraciones del padre de Santiago Jiménez sobre Jaime Lozano.

