Javier Hernández es una inspiración para todo aquel que sueñe con materializar sus sueños. Es ese espejo donde cualquiera quisiera reflejarse con la certeza de haber alcanzado todas las metas propuestas. De esa misma manera lo ve Miguel Layún, quien hizo suya la mentalidad de acero de Chicharito para salir adelante cuando todo era su culpa.

Layún tiene apenas unas semanas de haberse retirado. Lo hizo en la cima tras haber conquistado el título con el América para así poner fin a una carrera mucho más destacada de la que pensó, sabedor de que su talento no era tan deslumbrante como el de otros futbolistas. Y por ello decidió hacer de su mente, su fortaleza, tal como hizo Javier Hernández.

“Somos muy buenos amigos. Sí, es alguien a quien yo quiero muchísimo y me alegra ver lo que está sucediendo con él. Me asemejo en muchas cosas y se lo hice saber el primer el primer día que compartimos Selección. Le agradecí y le hice saber lo mucho que lo admiraba, porque para mí él transmitía eso”, dijo el exjugador de 35 años en entrevista con David Faitelson.

Layún recordó que Chicharito dejó huella en Manchester United y Real Madrid

Y es que para Layún fue natural la forma en que encontró una afinidad con Hernández Balcázar, pues de alguna manera a ambos el contexto les desfavoreció.

“Que si el gol con la cara, que si esto, que lo otro. La gente podría criticar las formas y podemos criticar los gustos, pero lo que no podemos cuestionar es lo que está en la mesa. Al Real Madrid fue e hizo un buen papel, nos guste o no nos guste; es estético o no, lo que quieras. Sir Alex Ferguson le mandó un mensaje el otro día, la cuenta del Manchester United lo recuerda y eso que ha tenido un historial de jugadores a Rio Ferdinand, Wayne Rooney, Berbatov, Cristiano Ronaldo y podemos seguirnos hasta Ryan Giggs. No es un club Clase C de Premier League, es un Clase A y es un club que le da una relevancia importante a él”, abundó.

Para Layún, el delantero de Chivas de 35 años es ahora no solo un ejemplo a seguir, sino un amigo. Juntos han compartido mundiales y decenas de concentraciones con la Selección Mexicana de Futbol, donde pudo ser testigo de su prodigiosa carrera, misma que, desde su perspectiva, solo es equiparable con la de otros dos monstruos del balompié nacional.

Insólita confesión de Layún sobre Chicharito y Cuauhtémoc Blanco

“Para mí por eso se asemeja a mí, porque a la hora de verlo en la cancha puedes cuestionar táctico y entrar a puntos finos de qué te gusta y qué no pero el tipo logró algo que muy poca gente ha logrado. Para mí es una de los Top 3 carreras en México. Para mí están él, Rafa Márquez y Hugo Sánchez. En gustos y todo podemos debatir, Cuauhtémoc fue un ídolo y un fuera de serie, pero en carrera, la carrera de Javier es muchísimo más relevante que la de Cuauhtémoc con todo respeto; yo admiro a Cuauhtémoc y más como americanista, pero las carreras de Javier, Rafa y Hugo son enormes”, comentó Layún.

Faitelson asintió y preguntó de forma retórica qué habría pasado con la carrera de Cuauhtémoc Blanco si hubiese tenido la mentalidad de ‘CH14’ o Layún, a lo que el propio exjugador del Watford, Porto y Sevilla respondió: “Probablemente estaríamos hablando del mejor jugador en la historia de México”.