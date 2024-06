En el día de ayer la Selección Nacional de México no pudo lograr la segunda victoria ante Venezuela por la jornada dos del Grupo B de la Copa América 2024. Luego del partido Luis García coincidió con los fanáticos de Chivas al marcar que no Jaime Lozano no usó a Roberto Alvarado. ¿Va a escuchar al entrenador del Tri?

El equipo nacional no estuvo a la altura de las circunstancias y se complicó su clasificación a los Cuartos de Final del torneo de la Conmebol. Al igual que frente a Jamaica, la Selección Mexicana quedó a deber a pesar de que tuvo unos aceptables primeros 45 minutos.

Por otro lado, luego del 1-0 de Salomón Rondón, todo México pedía en las redes sociales a Roberto Alvarado. Sin embargo, Jaime Lozano decidió sacar a Uriel Antuna, de pésimo partido, para enviar a un Chino Huerta que cumplió y no marcó la diferencia en ningún momento.

Doctor García estalló contra Jaime Lozano. (Foto: Imago7)

Ante esto la afición de Chivas no paró de pedir al Piojo Alvarado que tenga minutos en el equipo nacional. A su vez, la prensa especializada reaccionó a favor del jugador del Rebaño Sagrado para que tenga más confianza en el primer equipo del Tri.

A su vez, Luis García se sumó a ellos al marcar las malas decisiones que tomó Jaime Lozano en la preparación del equipo. “Tienes a Alvarado y no lo metes. Tienes a Alexis Vega y lo pones en una posición incómoda. No está tomando buenas decisiones el entrenador. Más allá de que la materia prima no sobra, no sobra talento, la planeación está muy equivocada”, expresó el analista en TV Azteca Digital.

Chivas podría ganar dinero con Uriel Antuna

Uriel Antuna es uno de los tantos jugadores que trajo Ricardo Peláez con Chivas para el Apertura 2024. Por otro lado, previo al partido de México vs. Venezuela informaron que el atacante podría ser buscado por la Fiorentina, por lo que el Guadalajara podría ganar dinero con su venta.