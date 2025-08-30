El Club Deportivo Guadalajara sumó una nueva decepción en su derrota por 1-2 ante Cruz Azul. Por sus malos resultados, Gabriel Milito es cuestionado pese al buen juego por momentos del equipo. Luego del partido, el argentino platicó en conferencia de prensa y reveló cuándo llegaría el final de su ciclo.

“Es muy fácil cambiar jugadores, entrenadores, pero eso en el futbol muy pocas veces da resultado. Generalmente, eso no pasa y acá en Chivas está comprobado. El día que yo vea que el equipo no me representa, no compite y no da lo mejor en el entrenamiento, ese es el fin del ciclo. Mientras yo no vea eso, voy hasta el final. Con estos jugadores voy hasta el final, cueste lo que cueste”, sentenció.

Antes, Milito analizó el encuentro que se jugó en el Estadio Akron: “Teníamos muy claro el partido que había que jugar, el equipo lo jugó de la manera que lo habíamos imaginado. Enfrente teníamos un muy buen equipo. Nosotros venimos en esta búsqueda de no solo jugar bien, sino de ganar los partidos”.

“No teníamos que dejar jugar a Cruz Azul. Cuando comienza el partido, en el primer remate te marcan el gol. Había que quitarle tiempo, presionar, el equipo lo hizo muy bien. Llegó el empate, considero que fuimos superiores y merecíamos más en el primer tiempo, tuvimos ocasiones claras para marcar el 2-1. En la última jugada, sobre el final, nos vamos al descanso con 1-2. Inesperado por lo que había pasado en el partido, pero fue lo que pasó”, agregó.

En la conferencia, el estratega argentino continuó con el análisis: “El segundo tiempo decidimos hacerlo de la misma manera. Sentía que el equipo estaba muy metido en el partido. Los jugadores hicieron un esfuerzo extraordinario para poder empatar. Estamos en esta dinámica en la que nos suceden este tipo de cosas, si no es un penal, es un remate y gol“.

“No nos vamos a entregar”, Gabriel Milito tiene la fuerza para seguir

En la sala de prensa, un periodista le consultó a Gabriel Milito, fuera de micrófono, si tenía fuerzas para seguir. “Siempre. Sí. El futbol te pone a prueba todo el tiempo, cuando vas bien a ver cómo te comportas. Cuando vas mal o vienen estos resultados inesperados te pone a prueba a ver qué tal estás”, respondió.

“Tengo claro que las crisis se superan, para eso se necesita la fortaleza. No nos vamos a entregar. Ni yo ni los jugadores. Los resultados son inobjetables, inmerecidos, pero reales”, agregó con una marcado convicción el director técnico del Rebaño Sagrado.