Como si de una maldición se tratase, las Chivas de Guadalajara volvieron a perder en el Apertura 2025 de la Liga MX de una manera recurrente: siendo dominante durante gran parte del encuentro, con la mayor cantidad de ocasiones de gol pero fallos decisivos en momentos inoportunos. El Rebaño de Gabriel Milito merece más puntos, pero ya no los tiene.

El entrenador argentino asistió a conferencia de prensa luego de la derrota por 1-2 ante Cruz Azul por la Jornada 7 del certamen liguero. Allí se mostró fuerte, convencido de que él, su cuerpo técnico y sus dirigidos pueden salir adelante en este difícil momento. Razones no le faltan para sentir que el equipo compite como desea, pero la afición quiere resultados de inmediato.

Entre las decisiones que más malestar han generado se encuentra la titularidad de Gilberto Sepúlveda. Pero ese tema no se tocó en conferencia de prensa. En el último tiempo, incluido el ciclo Milito, el Tiba ha protagonizado fallos, desconcentraciones y hasta goles en propia puerta. Parecía quedar relegado en el inicio de la temporada, pero ha sido un titular habitual desde la Leagues Cup en adelante: jugó seis de los últimos siete encuentros.

La afición no entiende la titularidad de Gilberto Sepúlveda en Chivas (Imago7)

El estilo de juego de Gabriel Milito es agresivo al buscar una presión adelantada para recuperar rápido la tenencia de la pelota. Es un riesgo que el entrenador y el equipo aceptan aunque eso conlleve quedar en muchos momentos mano a mano en defensa. El problema es que actualmente, Chivas no tiene esos pilares que se necesitan para ganar esos duelos. Únicamente Diego Campillo luce convincente, pero Milito lo reemplazó y dejó al Tiba Sepúlveda que estaba amonestado y en la cuerda floja: cometió tres faltas.

Gilberto Sepúlveda pierde más duelos de los que gana

Las estadísticas de Gilberto Sepúlveda en el Apertura 2025 sirven de ejemplo: el Tiba pierde más duelos de los que gana, pues se impuso en un 48% de esos uno contra uno. Miguel Tapias, por su parte, sí que estuvo más firme (63% de duelos ganados) en sus dos presentaciones, pero antes entregó un gol a Xolos al dejar corto un balón. El relegado Daniel Aguirre tampoco logró transmitir la seguridad necesaria.

El VAR salvó al Tiba Sepúlveda en el gol anulado a Cruz Azul

Además de la inseguridad que transmite en determinados duelos a campo abierto, Gilberto Sepúlveda había quedado retratado en el gol anulado al Toro Fernández, delantero de Cruz Azul. El atacante le puso el cuerpo al defensor y le ganó la posición fácilmente, en una acción que luego fue revisada a instancias del VAR y anulada para fortuna del futbolista rojiblanco.