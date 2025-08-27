El Guadalajara se prepara para enfrentar a Cruz Azul con la necesidad de quedarse con los tres puntos para prenderse en los puestos más altos de la tabla general de posiciones. En medio de este contexto Gilberto Sepúlveda volvió a romper el silencio para hacerse cargo de los resultados que ha dado Chivas junto a un mensaje para la afición.
En cuanto a materia defensiva el equipo de Gabriel Milito ha dejado más dudas que certezas. En los cinco partidos que disputó en la Liga MX cometió cinco penales, solo uno pudo atajar Raúl Rangel, y recibió 10 goles, un promedio de dos por encuentro.
Gilberto Sepúlveda es uno de los grandes apuntados de la afición de Chivas, por lo que dio la cara en entrevista Fox Sports en la que afirmó que tienen mucha impotencia por los resultados. “En lo personal me siento con impotencia porque como bien dices los resultados no se están viendo reflejados. Sobre todo la impotencia es porque en cuanto rendimiento y control de partido creo que se ha mejorado se han visto buenas cosas del equipo. Esa es la impotencia en que no se ve en la tabla. Veo al equipo cada vez mejor, con más herramientas”, expresó.
Y agregó: “Creo que en algo que quiero hacer mucho hincapié es en seguir teniendo mentalidad, ser fuertes mentalmente, tener personalidad porque confiamos totalmente en este estilo. El equipo se siente en plena confianza de que esto va a funcionar”.
Gilberto Sepúlveda dejó mensaje a la afición de Chivas
Por otro lado, en la misma entrevista dejó mensajes a la afición de Chivas. “En este momento es importante dar la cara por el equipo, dar la cara por la afición que se lo merece siempre están con nosotros. El mensaje es que esa exigencia que han tenido la verdad que la tomamos de la mejor manera y como tal debemos dar resultados“, expresó.
Y añadió: “Les agradecemos a los que nos apoyan y a los que nos exige son importante. Creo que el mensaje es dar la cara. No tengan dudas de que nos duele mucho, nos duele mucho que los resultados no se están reflejando nos da coraje no poder dar esa alegría y estabilidad en cuanto a posición en la tabla”.