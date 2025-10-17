Fiel a su estilo, David Faitelson menospreció en su cuenta de X al Club Deportivo Guadalajara, todo por culpa del Clásico Joven entre el Club América y Cruz Azul, el cual se llevará a cabo este sábado en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, como parte de la Fecha 13 del Torneo Apertura 2025.

El polémico periodista de TUDN calificó al Clásico Joven como el más importante del futbol mexicano, pues para él, ni Chivas ni los Pumas han estado a la altura del conjunto de las Águilas en los últimos años, mientras que el cuadro de La Máquina sí.

“Listos para un nuevo episodio del “gran clásico” del futbol mexicano. Porque, para ser sinceros, ni Chivas ni Pumas han estado en la última época a la altura para ser rivales importantes del América en la lucha por el título. Y, Cruz Azul, sí”, escribió.

Con esta publicación, David Faitelson encendió X, pues varios aficionados le hicieron saber que no se le puede llamar al Clásico Joven el más importante de la Liga MX si solo hay dominio de un solo lado.

“No puede ser un clásico un partido donde hay dominio de un solo lado. El 25% de los títulos del América vienen de Cruz Azul. No han logrado eliminarlos en liguilla en los últimos 25 años.”

¿Qué viene para las Chivas tras la Fecha FIFA?

Tras la Fecha FIFA, al Club Deportivo Guadalajara le toca enfrentar a Mazatlán FC dentro de la Jornada 13 del Torneo Apertura 2025. Los pupilos de Gabriel Milito buscarán su cuarta victoria consecuetiva para meterse de lleno en la pelea por los primeros lugares de la tabla general.

Dicho encuentro se llevará a cabo este sábado 18 de octubre en la cancha del Estadio Akron, a las 19:07 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido en nuestro país por Amazon Prime.