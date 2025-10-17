El Club Deportivo Guadalajara se encuentra preparando para su partido frente a Mazatlán FC de la Fecha 13 del Torneo Apertura 2025, luego de la Fecha FIFA, donde la Selección Mexicana se midió en encuentros amistosos a Colombia y Ecuador.

El equipo de Gabriel Milito viene de tres victorias consecutivas y buscará sumar la cuarta para meterse de lleno en la pelea por los primeros lugares de la tabla general, pues actualmente se encuentran en la novena posición con 17 unidades, con un balance de cinco triunfos, dos empates y cinco derrotas.

De acuerdo con diferentes reportes, para este compromiso en la cancha del Estadio Akron el estratega argentino utilizaría la misma alineación que enfrentó al Club América en el amistoso del sábado pasado, pero con Raúl ‘Tala’ Rangel en lugar de Oscar Whalley.

¿Qué jugador buscará ganarse la confianza de Gabriel Milito?

El futbolista que buscará ganarse la confianza de Gabriel Milito es Javier ‘Chicharito’ Hernández ya que no es de su agrado.. Y es que el histórico atacante mexicano saldría como titular después de la gran actuación que tuvo en el Clásico Nacional de hace unos días.

‘Chicharito’ Hernández le hizo gol al América el sábado pasado / Imago7

Cabe mencionar que el exjugador del Manchester United, Real Madrid, entre otros, casi no ha visto actividad en el Torneo Apertura 2025. Apenas suma 88 minutos disputados, y este sábado debe de aprovechar al máximo esta oportunidas para ser considerado por el timonel sudamericano en este cierre de Fase Regular.