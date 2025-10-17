Las lesiones se han convertido en un severo dolor de cabeza para el cuerpo técnico de Chivas que encabeza Gabriel Milito; sin embargo, poco a poco los jugadores con dolencias se han ido reintegrando al plantel, aunque permanecían algunas dudas sobre un canterano que encendió las alarmas el fin de semana pasado tras amistoso contra el América.

Durante el choque contra las Águilas se suscitó una aparatosa jugada en la que Miguel Gómez intentó desbordar a velocidad para generar peligro en la portería azulcrema; sin embargo, la cobertura defensiva de Isaías Violante ocasionó que el rojiblanco cayera al césped de una manera inadecuada.

En las imágenes se percibe que el carrilero del Guadalajara sufrió una lesión en el hombro, por lo que el cuerpo médico se lo habría acomodado en el terreno de juego, encendiendo las alarmas. Afortunadamente continuó jugando algunos minutos y después salió de cambio.

Es por eso que el reportero de Claro Sports, José María Garrido, reveló que Miguel Gómez se encuentra en buenas condiciones físicas y podrá estar disponible para el duelo contra el Mazatlán.

“Por fortuna todo quedó en un susto. En días anteriores en Chivas mostraron esta imagen, donde vemos a Cade Cowell trabajando y enseguida vamos a ver a Miguel Gómez, trabajando con fuerza”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Mazatlán?

El regreso a la actividad del Guadalajara en el Apertura 2025 se llevará a cabo el próximo sábado 18 de octubre en la cancha del Estadio Akron, duelo que estaría pactado a arrancar en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.