Las Chivas de Guadalajara completarán este viernes una nueva semana completa de trabajos en Verde Valle, luego de lo que fue el viaje a Estados Unidos para enfrentar al América en un partido amistoso. Ahora llega el turno de volver a jugar por los puntos y el Rebaño Sagrado recibirá este sábado a Mazatlán en el Estadio Akron, por la jornada 13 del Apertura 2025.

Piojo y Guti, listos para regresar

Una gran noticia para el entrenador rojiblanco, Gabriel Milito, es que podrá volver a contar con dos de sus principales figuras: Érick Gutiérrez y Roberto Alvarado. En ambos casos, no juegan desde la victoria sobre América en el Clásico Nacional, pero reaparecerían en la lista de convocados vs. Mazatlán. La duda pasa por ver si vuelven directamente como titulares o primero suman minutos desde la banca.

¿Hugo Camberos ya piensa en Europa?

En medio de los rumores que vuelven a indicar una posible transferencia al futbol europeo, más precisamente al Brujas de Bélgica, Hugo Camberos platicó con Telemundo y reconoció que planea destacar en Chivas para poder abrirse camino en el exterior, donde puso a Mateo Chávez como ejemplo. “Me gustaría irme campeón, la verdad. Chivas me ha dado mucho desde que llegué a la casa club a mis 12 años, me ha dado todo y quiero regresárselo con un trofeo o algo grande”, reflexionó el joven de 18 años.

Lo que piensan en Chivas sobre Orbelín Pineda

En los últimos días, con motivo de la visita de su representante a Verde Valle, volvió a especularse con el posible regreso de Orbelín Pineda. Sin embargo, el periodista Alejandro Ramírez ventiló que puertas hacia dentro, la directiva del Guadalajara no luce interesada en el fichaje del mediocampista ofensivo, en parte por su edad de 29 años en una zona donde se pretende rejuvenecer el equipo. Según esta versión, tampoco se intentaría reforzar esa posición en el próximo mercado, por lo que la vuelta del Maguito sería una opción casi descartada.