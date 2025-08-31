Chivas Femenil volvió a perder en el Apertura 2025 de la Liga MX Femenil luego de caer contra Tigres por 4-2. Tras la derrota contra las regiomontanas repasa cómo quedaron Alicia Cervantes, Casandra Montero y Kimberly Guzmán en la tabla de goleo.

El equipo de Antonio Contreras se fue al vestidor tras recibir tres goles en el primer tiempo. Sin embargo, cuando regresaron Casandra Montero y Guzmán pudieron descontar para que no sea más abultada la diferencia.

Cabe destacar que a este partido Chivas llegaba en la octava posición de la tabla general de posiciones, pero al caer quedó en la novena posición. De esta manera, se encuentra fuera de la tabla de posiciones a ocho partidos para que finalice la fase regular del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil.

Kimberly anotó el 4-2 de la derrota de Chivas ante Tigres. (Foto: IMAGO7)

¿Cómo quedaron Alicia Cervantes, Casandra Montero y Kimberly Guzmán en la tabla de goleo?

La otra tabla de posiciones que se sigue de cerca es la de goleo la cual hoy es dominada por Aerial Lynndonna Chavarin con 10 dianas. Alicia Cervantes, que lleva sin anotar en los últimos dos partidos, es 12° con cinco anotaciones, mientras que Casandra Montero y Kimberly Guzmán son 36° y 88 respectivamente.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas Femenil?

Chivas Femenil volverá a tener acción en la Liga MX cuando enfrente el próximo viernes 5 de septiembre a las 19:00 del Centro de México ante León en el Estadio Nou Camp de Guanajuato. Cabe destacar que es un duelo directo para lograr la clasificación debido a que la Fiera se ubican en la octava posición.