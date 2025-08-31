La historia se repite para las Chivas de Guadalajara en el Apertura 2025 de la Liga MX. El Rebaño Sagrado cayó por 1-2 ante Cruz Azul en el Estadio Akron, luego de dominar a su rival durante la mayor parte del encuentro. Diego Campillo marcó el gol del empate provisorio, pero otra vez la efectividad fue escasa en comparación a la del conjunto visitante.

La derrota nuevamente desató el malestar de una afición que quiere resultados de manera inmediata, pues el equipo sigue hundido en el fondo de la tabla cuando se armó para pelear en los primeros puestos. En conferencia de prensa, Gabriel Milito se mostró con fuerzas y confiado de poder sacar adelante la situación.

Gabriel Milito no piensa en renunciar a Chivas

El estratega rojiblanco descartó la posibilidad de renunciar, pues sigue confiando en que puede revertir este difícil panorama y volvió a mostrar su confianza total en la plantilla: “Es muy fácil cambiar jugadores, entrenadores, pero eso en el futbol muy pocas veces da resultado. Generalmente, eso no pasa y acá en Chivas está comprobado. El día que yo vea que el equipo no me representa, no compite y no da lo mejor en el entrenamiento, ese es el fin del ciclo. Mientras yo no vea eso, voy hasta el final. Con estos jugadores voy hasta el final, cueste lo que cueste”, dijo Milito.

Nicolás Larcamón elogió lo hecho por Chivas

Por su parte, el entrenador de Cruz Azul, Nicolás Larcamón, mostró su respeto hacia el Rebaño Sagrado, además de reconocer la superioridad rojiblanca: “Sigo reafirmando lo que dije en la antesala del partido. Desde que estoy en México me he enfrentado muchísimas veces a Chivas y siento que enfrenté a las mejores Chivas desde que estoy en México. A ese nivel te lo destaco. Fue un rival que indudablemente planteó un partido de muchísimo protagonismo, donde por largos pasajes impuso condiciones“, expresó.

Afición de Chivas estalló contra directivos

En medio del descontento tras una nueva derrota, aficionados rojiblancos se acercaron hasta donde se encontraban dos directivos, Mariano Varela -director de Futbol Institucional- y Chapo Sánchez -delegado deportivo-, a quienes le mostraron su descontento por el momento que vive el equipo, con insultos y otro tipo de reclamos.