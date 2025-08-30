El duelo de este sábado entre Chivas y Cruz Azul tendrá un condimento especial en los banquillos. Gabriel Milito y Nicolás Larcamón, dos entrenadores argentinos con distintos caminos, volverán a cruzarse en la Liga MX. Para Milito es la primera gran prueba al mando del Rebaño, mientras que Larcamón vive su estreno con La Máquina en un torneo donde está dando forma a equipo competitivo.

Su historial no es nuevo. El primer cruce se dio en Chile en 2017, cuando Milito dirigía a O’Higgins y Larcamón a Antofagasta: aquel partido terminó con triunfo 2-0 para el actual DT de Cruz Azul. Sin embargo, al año siguiente el exdefensor del Barcelona se tomó revancha al frente de O’Higgins, venciendo 2-1 al Huachipato de Larcamón en el campeonato chileno.

El capítulo más reciente se escribió en Brasil, durante la final del Campeonato Mineiro 2024. Al frente de Atlético Mineiro, Milito igualó 2-2 en la ida ante el Cruzeiro de Larcamón y luego ganó 3-1 en la vuelta, resultado que le permitió alzar el título estadual, el primero de su carrera como entrenador, y que además significó la destitución de su compatriota en el conjunto celeste.

En total, Milito y Larcamón se han enfrentado en cuatro ocasiones: el balance favorece al hoy técnico de Chivas con dos victorias y un empate, contra una sola derrota. Ahora, el Estadio Akron será testigo de un nuevo capítulo de este duelo en los banquillos, con el agregado de que lo hacen en dos grandes del futbol mexicano.

Historial entre Gabriel Milito y Nicolás Larcamón