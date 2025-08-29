El arranque de semestre para Chivas no ha sido el esperado bajo la dirección técnica de Gabriel Milito. Eliminados en la Leagues Cup y con apenas una victoria, un empate y tres derrotas en el Apertura 2025, el equipo rojiblanco se encuentra en los últimos puestos de la tabla. Estos resultados han puesto en duda la continuidad del estratega argentino.

En medio de esas dudas, también existen numerosas voces que destacan la propuesta atractiva de juego y la sensación de que en varios encuentros el Rebaño mereció mejor suerte. En este contexto, un factor parece ser decisivo para la directiva a la hora de sostener a Milito en el banquillo: el respaldo de la plantilla.

Varios jugadores se han expresado públicamente en las últimas semanas, mostrando confianza absoluta en el proyecto y en la manera de trabajar del entrenador y su cuerpo técnico. El convencimiento interno es tal, que la continuidad de Milito parece ir más allá de lo que ocurra este sábado frente a Cruz Azul.

Alan Mozo: “Sé que los resultados últimamente no han sido los mejores, pero creo que la intención (de juego) se ha visto reflejada. Todos tenemos una confianza en Gabriel Milito y todo su cuerpo técnico, pero llegó el momento de que cada uno de nosotros tome responsabilidad y demostrar”.

Luis Romo: “Hemos mejorado mucho el volumen de juego, la posesión, pero al final del día no estamos siendo certeros en ofensiva y en defensiva hemos cometido errores, yo en lo personal. Tenemos que insistir, tenemos una idea clara, un rumbo”.

Armando González: “Sé que ahorita la afición ve las cosas un poco complicadas por los resultados, pero de verdad, se los pido, que confíen en lo que se está haciendo. Sé que es muy poca la paciencia que se tiene por cómo venimos arrastrando, pero vienen cosas buenas. Estoy seguro de que si seguimos trabajando y todos unidos, se va a llegar a cosas buenas”.

Un Clásico Nacional en el horizonte

Con estos respaldos, la continuidad de Gabriel Milito parece asegurada al menos en el corto plazo, aunque el calendario no da respiro: tras la fecha FIFA se avecina nada menos que el Clásico Nacional ante América, un partido que podría marcar un antes y un después en la gestión rojiblanca.