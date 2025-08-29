El regreso de Jesús Orozco Chiquete al Estadio Akron será uno de los ingredientes especiales que tendrá el partido de este sábado, entre las Chivas de Guadalajara y Cruz Azul por la jornada 7 del Apertura 2025. El canterano rojiblanco abandonó la institución a principio de año, en medio de una polémica y extensa negociación que tuvo varias idas y vueltas, además de tensiones entre ambas directivas.

La afición rojiblanca tenía al Chiquete como uno de sus jugadores favoritos, pero su salida no cayó del todo bien, pues el defensor hizo lo imposible para marcharse. Sin embargo, una encuesta realizada en Rebaño Pasión sirvió para conocer el sentir de la parcialidad del Rebaño: con 388 votos a favor, la mayoría consideró que Jesús Orozco debe ser recibido con aplausos.

Según esta mirada, Chiquete debe ser valorado por el tiempo en que defendió la playera del Guadalajara, donde sí hizo bien las cosas. Asimismo, otros 131 aficionados sí consideraron que el marcador central debía ser abucheado como gesto de inconformidad por su salida hacia Cruz Azul, donde el jugador presionó para abandonar el Rebaño y hasta se ausentó a varios entrenamientos.

Encuesta en Rebaño Pasión.

Una minoría de 124 votantes optó por la indiferencia, seguramente contemplando las dos situaciones antes mencionadas. En definitiva, sólo se trata de una encuesta y el Estadio Akron hablará este sábado, cuando vea por primera vez al canterano regresando al sitio en el que comenzó su carrera y frente al equipo que le dio la oportunidad de convertirse en profesional.

¿Por qué se fue Chiquete Orozco de Chivas?

La salida de Jesús Orozco tuvo mucho que ver con una promesa incumplida por parte de los directivos españoles. Al jugador se le aseguraron facilidades al momento de recibir una oferta europea, pero finalmente Chivas rechazó una propuesta del Anderlecht por considerarla insuficiente. Esto generó el malestar del propio jugador, quien resolvió marcharse a un rival directo como Cruz Azul, a cambio de seis millones de dólares + el pase de Luis Romo.