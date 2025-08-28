Este sábado, por la Jornada 7 del Apertura 2025, las Chivas de Guadalajara recibirán a Cruz Azul con la urgencia por obtener una victoria que le de algo más de tranquilidad al entrenador Gabriel Milito. Lo que es seguro, es que el regreso de Jesús Orozco Chiquete al Estadio Akron no pasará inadvertido.

El defensor central formado en las Fuerzas Básicas de Chivas tuvo una polémica salida de Verde Valle, para marcharse a Cruz Azul a inicios de 2025, en medio de largas negociaciones y tensiones entre ambas directivas. Chiquete regresará al Akron pero lo hará vistiendo los colores de la Máquina.

@Cruz Azul

Lo cierto es que en redes sociales, el duelo comienza a calentarse. Cruz Azul promocionó el encuentro con la clásica información, pero eligiendo nada menos que la imagen de Jesús Orozco Chiquete, exjugador de Chivas, lo cual para muchos pareció una provocación de parte de la Máquina Cementera, que acabó quedándose con el prometedor zaguero.

Tras varias actuaciones irregulares, Chiquete Orozco viene de aportar una gran asistencia para la victoria por 1-0 sobre Toluca, con un trazo largo que fue conectado por Luka Romero, otro jugador que estuvo cerca de llegar a Chivas pero que finalmente se decantó por la Máquina Cementera.

Los números de Jesús Orozco Chiquete en Chivas

Durante su etapa con el Guadalajara, Chiquete Orozco alcanzó a jugar 101 partidos, con un saldo de dos goles y cuatro asistencias. Finalmente, fue vendido a Cruz Azul a cambio de seis millones de dólares, sumado a la ficha de Luis Romo, quien también fue incluído en la operación.