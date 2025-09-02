Chivas está inmerso en una severa crisis de resultados, ya que pese a que desempeña gratos momentos de futbol, no ha sido capaz de reflejarlo en victorias en este Apertura 2025, por lo que algunos comunicadores indican que la paciencia en Gabriel Milito estaría agotándose.

Sin embargo, otro grupo de insiders del Guadalajara aseguran que existe un respaldo absoluto al proyecto del argentino en el Rebaño, teoría que ha sido fundamentada con la información que se habría filtrado desde hace varios meses en torno al banquillo rojiblanco.

El reportero de ESPN, Jesús Bernal, explicó que un factor que confirma que en chiverío no se está analizando el cambio en el timón es que todos los candidatos que fueron contemplados hace unos meses para llegar al banquillo, hoy tienen trabajo en algún club, por lo que se debería hacer un nuevo análisis en el entorno para buscar nuevos candidatos.

“Se ha metido mucho en el ambiente el tema de la continuidad de Gaby Milito y tal, porque los resultados no se han dado para el equipo de Chivas. El respaldo es total por parte de la directiva hacia el técnico, pero la presión se comienza a elevar.

“En este momento, 2 de septiembre, Chivas no tiene candidatos ni plan B. Hay una situación muy clara al respecto, porque prácticamente todos los técnicos a los que buscaron en el mercado anterior, tienen trabajo.

“Jaime Lozano, está en Pachuca. Nicolás Larcamón, está en Cruz Azul. Guillermo Almada, está en la segunda de España en el Valladolid. Juan Carlos Osorio, que con él algo raro pasó con la gente de Tijuana que dice que le inventaron cosas y al final Chivas decidió no contratarlo. Domenec Torrent, dirige a Monterrey. Esa baraja que el Guadalajara llegó a contemplar, nadie está disponible”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuándo se jugará el amistoso entre Chivas y el Club León?

Ante la pausa en la Liga MX por la Fecha FIFA, el Guadalajara sostendrá un duelo de preparación contra el León el próximo domingo 7 de septiembre en la cancha del SeatGeek Stadium en punto de las 15 horas, tiempo del centro de México.