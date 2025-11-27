No solamente les tienen que ayudar con la instauración de los horarios pese a romper el reglamento de competencia, sino que ahora la Comisión de Arbitraje de inmediato busca corregir cuando los silbantes se equivocan en contra de los intereses del América.

Es cierto que durante el duelo de Cuartos de Final entre las Águilas y Monterrey, el árbitro central cometió dos equivocaciones al no expulsar al Tecatito por clavarle los tachones a la rodilla de Álvaro Fidalgo y posteriormente, una barrida de Ricardo Chávez sobre el empeine de Bryan Rodríguez, en donde solo se sancionaron como amonestaciones.

Es por eso que el comunicador de TV Azteca, David Medrano, reveló que desde la Liga MX explotaron por la exhibición del cuerpo arbitral de dicho partido, por lo que ya se les castigó a los involucrados; sin embargo, la polémica nace en que cuando los atropellos eran contra el resto de los clubes, nunca se actuó con tal severidad.

“Golpe de autoridad. De las altas autoridades de la Liga le dijeron a la Comisión de Árbitros que ya basta, pónganse serios y que trabajen los mejores y que haya castigos. Es por eso que se decidió sancionar a Rafael López Valle y Adonai Escobedo porque su trabajo en el Monterrey contra América fue muy malo.

“En la revisión que se hizo esta mañana en Toluca se encontró que las dos jugadas, la del Tecatito y la de Ricardo Chávez tendrían que haber sido sancionadas con tarjeta roja. Ni Adonai en el VAR, ni Rafael López en la cancha lo consideraron y por ese motivo la Comisión de Arbitraje se puso fuerte, atendiendo la recomendación de las altas esferas y Adonai y Rafa López, fuera de la Liguilla“, explicó el comunicador en un video para Azteca Deportes.

Chivas, el equipo más perjudicado por el VAR

Hace unas horas salió un reporte en el que se analizaron las intervenciones del Videoarbitraje con todos los clubes de la Liga MX, en donde el especialista en arbitraje, Juan Guzmán Gasso, ventiló que el equipo más perjudicado en toda la fase regular fue el Guadalajara con 12 intervenciones en contra del Rebaño.

“Esto quiere decir que Chivas tuvo más penales en contra, expulsiones o goles anulados que cualquier otro equipo luego de revisiones en el VAR, entre otras situaciones que no le favorecieron”, explicó el especialista en un video en su cuenta de Instagram.

Las jugadas de la polémica en el Monterrey vs. América