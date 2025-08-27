En las Chivas de Guadalajara se esperaba que un entrenador como Guillermo Almada tuviera la oportunidad de conducir los destinos del equipo, uno vez que hizo oficial su salida del Pachuca, pero la dirigencia encabezada por Javier Mier tal parece que no lo tuvo en el radar.

No puede quedar de lado que Gabriel Milito nunca fue la primera opción para el Rebaño Sagrado, antes estuvieron en la lista a Jaime Lozano, Juan Carlos Osorio y Domenec Torrent, pero al no llegar a un acuerdo con ninguno de ellos optaron por los servicios de Milito.

Sin embargo, para nadie es un secreto que la afición de Chivas tenía en mente a Guillermo Almada como el timonel ideal para conducir los destinos de un nuevo proyecto, tanto por su experiencia con jóvenes en Pachuca, como por todos los logros que obtuvo, cerrando con broche de oro con el boleto al Mundial de Clubes.

Almada se fue de Pachuca con buenos resultados. FOTO: IMAGO7

Por lo pronto Guadalajara vive un muy mal momento con Milito sumando cuatro puntos de 15 posibles con un triunfo, un empate y tres derrotas, mientras que Almada empezó con el pie derecho su participación en la temporada con Valladolid de la Segunda División de España, obteniendo dos victorias ante el AD Ceuta 3-0 y frente al Castellón 1-0.

Gómez Junco pedía a Almada como DT de Chivas

Incluso hace unos meses, en entrevista con Rebaño Pasión, el exjugador de Guadalajara y analista de ESPN, Roberto Gómez Junco, dio sus razones para pensar en que Almada era el estratega que el Rebaño necesitaba de acuerdo a sus necesidades.

“Pues de lo que veo, sí, creo que Almada es un técnico con las características idóneas porque es un entrenador acostumbrado a trabajar con jugadores jóvenes mexicanos, ha desarrollado a muchos de ellos con el Pachuca, entonces si le veo las características idóneas a Almada, el técnico de Pachuca, como para hacerse cargo del proyecto de las Chivas”, explicó Gómez Junco.